"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 6:52 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كل من الجوف والحدود الشمالية. وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، فقد سجلت محطات مطار القريات والحماد والعيساوية بالجوف كميات أمطار تراوحت بين 0.2 مم و3.4 مم. وأضاف المركز أن محطات الرصد في الحدود الشمالية سجلت 0.2 بطريف، و1.0 مم بمطار عرعر.

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