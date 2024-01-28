"الإرشاد الزراعي" ينصح مزارعي النخيل بالتخلص من الحشائش والرش بمبيد فطري خلال يناير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 6:59 صباحاً

كشف الإرشاد الزراعي عن أبرز خدمات أشجار النخيل خلال شهر يناير وما بعده حتى التلقيح، مشدداً على ضرورة التخلص من الحشائش ورش النخيل بمبيد فطري نحاسي مع الزيت المعدني. وأوضح المهندس راشد العصيمي؛ أن التخلص من الحشائش من الأحواض وفيما بينها من الأمور المهمة للنخيل خلال هذه الفترة؛ كونها تنافس النخلة على الماء والغذاء، إضافة إلى أنها مصدرٌ للآفات الحشرية. وأضاف العصيمي؛ في فيديو على حساب الإرشاد الزراعي، أنه يمكن رش النخيل في نهاية يناير بمبيد فطري نحاسي مع الزيت المعدني كوقاية خوفاً من التعفنات والأمراض الفطرية، قُبيل التلقيح وخروج الطلع.

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