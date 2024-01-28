انت الان تتابع لا لمخاطر أمراض القلب.. مستشفى حراء لكِبار السن: الرياضة تحسّن صحتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 7:41 صباحاً

أكّد مستشفى حراء العام، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، أهمية الرياضة لكبار السن، مشيراً إلى الحرص على ممارستهم نوعاً من النشاط البدني كل يوم. وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الرياضة لكِبار السن" تساعد على تحسين الصحة وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ودعا "حراء العام" كِبار السن، إلى التحدث إلى الطبيب إذا يمكنك عمل بعض التمارين الرياضية، حاثاً على بعض الرياضات الخفيفة، مثل: التحرُّك في أرجاء المنزل، والمشي بوتيرة بطيئة.

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