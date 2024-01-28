انت الان تتابع درجتان مئويتان.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 8:03 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم الأحد. وأوضح المركز أن طريف سجّلت درجتيْن مئويتيْن فقط، فيما سجّلت تبوك 3 درجات والجوف 4 ْمئوية. وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، في حين تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك "علقان- جبل اللوز- الظهر"، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

كانت هذه تفاصيل خبر درجتان مئويتان.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.