انت الان تتابع أوله محرق وآخره مورق.. "المسند": قليل ما يخلف المطر في "طالع البلدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 8:21 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم الأحد هو دخول نوء طالع البلدة؛ النجم الثاني من نجوم الشبط. وأوضح "المسند"؛ عبر حساب على منصة "إكس"، أن من خصائص "طالع البلدة" -عادةً- أن البرد يستمر فيه، وقليل ما يخلف المطر فيه. وتابع: "قيل: أوله محرق وآخره مورق، يجري الماء في الأغصان، يورق في آخره الشجر، هذا والله أعلم".

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