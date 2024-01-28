إضافة سعودية عالمية في طب العيون.. "قيراط" يكتشف علامة جديدة لدى مرضى القرنية المخروطية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 8:35 صباحاً

اكتشف الدكتور عمر محمد قيراط؛ استشاري القرنية والماء الأبيض وتصحيح النظر في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، علامة مميزة جديدة في عدسة العين لدى بعض مرضى القرنية المخروطية، عبارة عن نوع من الماء الأبيض على شكل شرخ جزئي في العدسة. ويعتقد الدكتور "قيراط"؛ بأن لهذه العلامة علاقة مباشرة بعادة فرك العين بشدة لدى بعض مرضى القرنية المخروطية الذين يعانون الحساسية. ونشر الاكتشاف بمجلة (The American journal of case reports). الدكتور عمر محمد قيراط استشاري القرنية والماء الأبيض وتصحيح النظر وأوضح الدكتور عمر قيراط؛ أن هذا الاكتشاف بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسات من قِبل الأطباء ومراقبة تطور الحالة لدى المرضى، موضحاً أنها لا تشكل خطراً واضحاً على صحة العين، إلا أن هذه العلامة قد تساعد على فهم ما يحصل داخل العين بسبب عملية فرك العين المتكرر.. وربما أمكن استخدام هذه العلامة في تتبع حالة القرنية المخروطية وزيادة حدتها مع الوقت، كما نصح الجميع وخصوصاً مرضى القرنية بعدم فرك العين. ووجّه الدكتور قيراط؛ شكره لإدارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (متمثلة في الدكتور عبدالعزيز الراجحي) على دعمها للجميع وحثّهم على بذل مزيدٍ من الجهد في تقديم أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، كما شكر زملاءه في القسم الذين أشادوا بهذه الاكتشاف ودعموا نشره. وأشار إلى أن لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مكانة عالمية متميزة في مجال طب العيون.

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