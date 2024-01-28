انت الان تتابع تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة.. "الأرصاد": رياح شديدة على جدة ورابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة على محافظتَي جدة ورابغ، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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