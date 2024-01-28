انت الان تتابع غطت روسيا واليابان بالثلوج.. "الجهني": موجة قطبية سيبيرية في الطريق إلينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 9:33 صباحاً

توقّع الخبير المناخي، العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني؛ موجة قطبية سيبيرية في الطريق إلينا، بحسب النموذج الأوروبي. وأوضح "الجهني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الموجة غطت روسيا واليابان وكوريا ودفنتهم بالثلوج"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تصل الموجة إلى منطقتنا ما بعد منتصف الأسبوع. وأضاف: يمكن أن نرى الزائر الأبيض -بمشيئة الله- في مرتفعات تبوك والشمال. وتابع: "الحرارة تلامس الصفر بجبال اللوز بتبوك الآن، ويمكن أن تصل إلى تحت الصفر فجراً".

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