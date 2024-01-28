انت الان تتابع قلل توترك.. "صحة الجوف": 3 فوائد مهمة تجنيها من "التنفس العميق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف- إلى الاهتمام بعملية التنفس العميق؛ مشيرة إلى 3 فوائد مهمة يمكن أن يجنيها الفرد من هذا الإجراء؛ مؤكدة الحرص على تنفيذه.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن من فوائد التنفس العميق: تحسين التركيز، وزيادة الطاقة، وتقليل التوتر.

كانت هذه تفاصيل خبر قلل توترك.. "صحة الجوف": 3 فوائد مهمة تجنيها من "التنفس العميق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.