نائب أمير مكة يرأس اجتماع "محلي الليث" ويناقش تسريع المشاريع المتأخرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 9:51 صباحاً

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة الليث، بحضور مديري القطاعات الحكومية في المنطقة. وخلال الاجتماع تم استعراض المشاريع المُنجزة والجاري تنفيذها، كما تمّت مناقشة سُبل تسريع العمل في الأخرى المتأخرة. وكان نائب أمير منطقة مكة المكرّمة قد وصل اليوم إلى محافظة الليث، في أولى محطات زياراته لمحافظات المنطقة.

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