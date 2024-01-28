دخل المحمية ورعى أغنامه فيها.. ضبط مخالف لنظام البيئة في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي شخصاً مخالفاً لنظام البيئة لارتكابه مخالفتَي دخول محمية الملك سلمان بمنطقة تبوك، ورعي (100) رأس من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها.

وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة دخول المحميات الطبيعية غرامة (5000) ريال، وعقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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