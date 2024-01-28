شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" تعالج 54 موقعًا لمكافحة الأمراض الوبائية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

المبيدات الحشرية

التدابير الصحية

الدمام - شريف احمد - عالجت فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ بمنطقة مكة المكرمة، 54 موقعاً بمحافظة الطائف شكلت بؤراً لتكاثر نواقل الأمراض بمساحات بلغت 135740 متر مربع.وذلك سعياً للحد من انتشار الأمراض وتعزيز مستويات الصحة العامة، بالتزامن مع موسم سباق جدة الشتوي والذي يقام على ميدان الملك خالد للفروسية.وأوضح المدير العام لفرع مركز ”وقاء“ بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، أن الرش الأرضي يستهدف المناطق التي تتجمع فيها الحشرات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والناموس.وأكد أنه يتم استخدام المبيدات الحشرية المناسبة لمكافحة هذه الحشرات، كما يتم إجراء التقييم الحشري قبل وبعد الرش للتأكد من كفاءة الرش وفعاليته في الحد من تكاثر الحشرات.وقال إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المركز على حماية صحة وسلامة الخيول المشاركة في موسم سباق جدة الشتوي، وحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.وبين أن المركز يسعى من خلال أعماله في موسم سباق جدة الشتوي لتطبيق الأمن الحيوي ومتابعة الوضع الصحي بالتعاون مع نادي الفروسية بميدان الملك خالد.وأوضح الصاعدي أن الفرق المتخصصة بالصحة الحيوانية ممثلة في وحدة المركز بمحافظة الطائف، أجرت الكشف الظاهري على أكثر من 2000 خيل داخل النادي وخارجه، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الحيوان والإنسان.وأشار إلى أن الفرق أنهت منذ وقت مبكر جاهزيتها لتطبيق كافة التدابير الصحية والإجراءات الوقائية لمباشرة الحالات المصابة بالأمراض الوبائية.وأكد استمرارية أعمال التوعية والتثقيف والتي يستهدف بها المختصون بالصحة الحيوانية ملاك الخيل لإرشادهم بالممارسات الصحيحة، بما يعزز صحة الخيل ضد مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية.