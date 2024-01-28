شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يعلن صدور نتائج أهلية شهر فبراير.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 "شهر فبراير 2024".
وأوضح عبر منصة "إكس" أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عن طريق هذا الـــــرابــــط.
يذكر أن حساب المواطن أودع 3.4 مليار ريالٍ مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيدٍ وتابعٍ.
ويستطيع المستفيد من البرنامج التسجيل للاستفادة من الدعم، وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة إلكترونيًا، وهي كالآتي:
وأوضح عبر منصة "إكس" أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عن طريق هذا الـــــرابــــط.
يذكر أن حساب المواطن أودع 3.4 مليار ريالٍ مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيدٍ وتابعٍ.
التسجيل في حساب المواطنيهدف برنامج حساب المواطن لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.
ويستطيع المستفيد من البرنامج التسجيل للاستفادة من الدعم، وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة إلكترونيًا، وهي كالآتي:
- فتح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
- الضغط على خانة "التسجيل".
- ملء البيانات المطلوبة بدقة.
- ستصل رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل، وبعدها يمكنك تغيير كلمة المرور.
- إكمال التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.
- إرفاق الوثائق المطلوبة.
- تقديم طلب التسجيل بعد الإقرار بصحة البيانات.