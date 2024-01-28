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السعودية | درجتان مئويتان.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن طريف سجّلت درجتيْن مئويتيْن فقط، فيما سجّلت تبوك 3 درجات والجوف 4 ْمئوية.

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، في حين تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك “علقان- جبل اللوز- الظهر”، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365، وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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