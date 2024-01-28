السعودية | درجتان مئويتان.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، في حين تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك “علقان- جبل اللوز- الظهر”، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365، وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.