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السعودية | “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 75

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).

وذكر البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله؛ قد وجَّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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