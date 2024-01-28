انت الان تتابع مكة.. "السياحة" تغلق 283 منشأة غير مرخصة وتضبط 4 فنادق زاولت نشاطها بعد الإغلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 يناير 2024, 10:54 صباحاً
نفّذت وزارة السياحة، أكثر من 1500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة؛ بهدف الوقوف على التزام المنشآت بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل.
وأغلقت الوزارة 283 منشأة بعد رصد 299 مخالفة مزاولة دون ترخيص، كما ضبطت 4 فنادق قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق دون الحصول على الترخيص أو إذن بالعودة للعمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال الفترة الوجيزة المقبلة إعداد مسح شامل لجميع المرافق المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ العقوبة عليها؛ منوهةً بأنه سيتم إنفاذ قرار الإغلاق للمنشأة بشكل فوري بعد إقرار اللجنة، كما سيتم -بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنطقة- إخلاء المباني والمسح اليومي على المنشآت التي تم إغلاقها.
وشددت على ضرورة التزام مَرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل؛ لافتةً إلى أن اللوائح والمعايير التي أقرتها تنص على وجوب تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وبناءً عليها تتضمن أحكامًا واشتراطات تُحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة، وترفع من مستوى جودتها، وتضمن سلامة الزوار والسياح؛ بما ينعكس إيجابًا في تطوير القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح؛ منوهةً في هذا الصدد بأنها لن تتوانَ في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة، على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بإصدار التراخيص اللازمة.
ونوّهت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح والاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع مركز العناية بالزائر 930.
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