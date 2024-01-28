"التجارة" تضبط مخالفين يعيدون تجديد إطارات تالفة ويتلاعبون في صلاحيتها

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت فرق وزارة التجارة بحفر الباطن مجموعة من المخالفين يعيدون تجديد إطارات تالفة بأدوات تستخدم للغش التجاري والتلاعب في صلاحية الإطارات.

وقالت الوزارة اليوم: ضبطناهم في حفر الباطن وحجزنا 500 إطار ومنعنا وصولها للمستهلكين، واتخذنا الإجراءات النظامية لمعاقبة المخالفين.

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