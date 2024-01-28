بريطانيا تعلن تدميرَ "مسيرة" حوثية هاجمت سفينةً حربية تابعة لها

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسؤولون بريطانيون، اليوم "الأحد"، أنّ السفينة الحربية البريطانية "دايموند" صدّت أمس هجومًا عليها بطائرة مسيرة أطلقتْها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "دمرت دايموند باستخدام نظامها الصاروخي "سي فايبر" طائرةً مسيرة استهدفتْها دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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