شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش سبل تسريع إنجاز المشاريع في محافظة الليث والان نبدء بالتفاصيل

مشاريع المحافظة

الدمام - شريف احمد - استهل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أولى جولاته في محافظات المنطقة بزيارة محافظة الليث.وترأس نائب أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي في الليث، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها.بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 23 مشروعًا بلديًا موزعة على مراكز المحافظة، شملت صيانة الطرق والسفلتة والإنارة والأرصفة، الأنسنة (الحدائق والواجهات البحرية والمماشي)، درء أخطار السيول، إنشاء وصيانة المرافق البلدية، معالجة التشوه البصري، استكمال تحسين الواجهة البحرية، الإصحاح البيئي، إنشاء وصيانة الموافق البلدية، سفلتة مخططات المنح (مخطط الوسقة)، وأخيراً إنشاء الملاعب والحدائق.كما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مرفأ الصيادين، ويتكون من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيرًا يتراوح طولها بين 7 و11 متراً، وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية 23 ألف متر مربع.إضافة إلى مشروع سد وادي الليث والذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 84 مليون متر مكعب، وشملت المشاريع أيضًا عقد تنفيذ طريق (الشعيبة -الليث-القنفذة)، و4 مشاريع للمياه الوطنية تتمثل في (تشغيل وصيانة مياه محافظة الليث، تشغيل وصيانة مياه قرى المحافظة، تشغيل وصيانة محطة المياه المدمجة، ومشروع تنفيذ شبكة مياه المحافظة).كما استقبل سموه الأهالي واستمع لمطالبهم، وعقب ذلك دشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالمحافظة، الذي تبلغ مساحته 32 ألف متر مربع، ويحوي مواقع استثمارية وممشى ومسطحات خضراء وجلسات ومظلات ومجسمات جمالية ومواقف للمركبات.