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نائب أمير مكة يناقش سبل تسريع إنجاز المشاريع في محافظة الليث 

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عبدالعزيز العمري - الليث  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استهل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أولى جولاته في محافظات المنطقة بزيارة محافظة الليث.
وترأس نائب أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي في الليث، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها.
نائب أمير مكة يناقش سبل تسريع إنجاز المشاريع في محافظة الليث 

مشاريع المحافظة

بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 23 مشروعًا بلديًا موزعة على مراكز المحافظة، شملت صيانة الطرق والسفلتة والإنارة والأرصفة، الأنسنة (الحدائق والواجهات البحرية والمماشي)، درء أخطار السيول، إنشاء وصيانة المرافق البلدية، معالجة التشوه البصري، استكمال تحسين الواجهة البحرية، الإصحاح البيئي، إنشاء وصيانة الموافق البلدية، سفلتة مخططات المنح (مخطط الوسقة)، وأخيراً إنشاء الملاعب والحدائق.
نائب أمير مكة يناقش سبل تسريع إنجاز المشاريع في محافظة الليث 

كما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مرفأ الصيادين، ويتكون من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيرًا يتراوح طولها بين 7 و11 متراً، وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية 23 ألف متر مربع.
نائب أمير مكة يناقش سبل تسريع إنجاز المشاريع في محافظة الليث 

إضافة إلى مشروع سد وادي الليث والذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 84 مليون متر مكعب، وشملت المشاريع أيضًا عقد تنفيذ طريق (الشعيبة -الليث-القنفذة)، و4 مشاريع للمياه الوطنية تتمثل في (تشغيل وصيانة مياه محافظة الليث، تشغيل وصيانة مياه قرى المحافظة، تشغيل وصيانة محطة المياه المدمجة، ومشروع تنفيذ شبكة مياه المحافظة).
كما استقبل سموه الأهالي واستمع لمطالبهم، وعقب ذلك دشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالمحافظة، الذي تبلغ مساحته 32 ألف متر مربع، ويحوي مواقع استثمارية وممشى ومسطحات خضراء وجلسات ومظلات ومجسمات جمالية ومواقف للمركبات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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