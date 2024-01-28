شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نفعلها جميعا بشكل يومي تضعف البصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل عديدة تتعلق بصحة العين، وقد يكون لديك مشاكل في العين بسبب التاريخ الوراثي ونمط الحياة مما يسبب ضعف البصر والرؤية، العيوب في العدسات الثنائية، والجفاف العيني.

ومن الضروري أن تعطي اهتمامًا كبيرًا لصحة العين والقيام بالفحوصات الدورية للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية تؤثر على العين.. وهناك بعض العادات الخاطئة نفعلها جميعا تسبب ضعف البصر وتؤذي العين بشكل كبير نرصد بعضها وفقا لموقع healthy toda

عادات خاطئة تضعف البصر

- عند ارتداء العدسات اللاصقة يصبح سطح مقلة العين لا يتنفس كما ينبغي، و قد تتفاقم هذه المشكلة عند ارتداء عدسات غير مناسبة لك بحيث تقل نسبة الاوكسجين، وقد يٌسبب هذا النقص في تكوين الاوعية القرنية الدموية، حيث تعوض عن نقص الاوكسجين عن طريق تناول الاوعية الدموية و اتلافها، ففي اسوء الحالات قد تتفاقم لتسبب ضررًا كبيرا في العينين.



كما يوصي الأطباء بعدم ارتداء العدسات اللاصقة لعدة ساعات باليوم واستبدالهم بالنظارات الطبية.

- العمل على جهاز الكمبيوتر، وايضًا القراءة، تسبب ضعف النظر مثل "قراءة الكتب PDF"،لأنها تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر، التي تعرِّض العين للإجهاد.



- كل عشرين دقيقة يضعف البصر لذا انظر لشيء يبعد عنك مسافة ستة أمتار لمدة عشرون ثانية. هذه هي المسافة التي تسترخي فيها عضلات العين تمامًا ولا تحتاج الى تركيز.



- مشاهدة الأفلام في الظلام وايضًا التركيز على شاشةٍ ذات اضاءة منخفضه تحت اشعة الشمس يرهق العينين نتيجة التركيز الشديد على الألوان الساطعة، فلذلك ينصح بتعيين الألوان الدافئة على الشاشة لكي تكون ملائمة لعينيك.



- قد تؤدي القراءة في الظلام او الضوء الخافت،الى ضعف الرؤية فهذه العادة ترهق وتضعف عضلات العينين كثيرا، فعضلات العينين تشبه باقي عضلات جسمك الأخرى.

- يصاب الشخص بمشاكل في البصر ،عند العمل على الكمبيوتر ومع زيادة التركيز قد لا ترمش الا ثلاث وخمس مرات في الدقيقة، فيسبب جفاف العينين. لحل متلازمة جفاف العين هذه عليك ان تغمض عينيك لمدة 15 او 30 ثانية في الدقيقة او استخدم قطرات للعين بعد استشارة الطبيب.