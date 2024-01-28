انت الان تتابع "دورها محوري في إغاثة الفلسطينيين".. مصر تؤكد دعمها الكامل "للأونروا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 4:09 مساءً

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم (الأحد) للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، دعم مصر الكامل لدور "للأونروا" فيما تواجهه من تحديات. وذكر "شكري" خلال الاتصال الهاتفي مع "لازاريني" أن "الأونروا" تضطلع بدور محوري وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم الذي لا يُمكِن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع. وشدد الوزير المصري في بيان على أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة وللشعب الفلسطيني. وبين أن مزاعم تورط عدد محدود جداً من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، لا تزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية. ولفت إلى أن محاولات استهداف "الأونروا" في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين.

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