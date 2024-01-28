3 قتلى أمريكيين و25 مصاباً في هجوم بـ"مسيرة" على قاعدة شمال الأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 5:40 مساءً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد)، أن هجوماً بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن الهجوم الذي استهدف قاعدة في شمال الأردن، أودى بحياة 3 جنود أمريكيين، فيما أصيب 25 آخرين، وفقاً لـ"فرانس برس". من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف موقع "البرج 22" في الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا.

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