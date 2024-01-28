«مسك» ترفع قيمة الشركات الناشئة لـ2.2 مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع برنامج «مسرعة مسك» الذي تقدمه مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، القيمة السوقية للشركات الناشئة إلى 2.28 مليار ريال.

وساهم البرنامج منذ انطلاقته في 2019 في إنشاء 153 شركة ناشئة أسهمت في توفير 3430 فرصة عمل، فيما توصي 92% من الشركات الناشئة بالمشاركة في برنامج مسرعة مسك.

وتتميز مسرعة مسك بمقاييس عالمية للشركات التقنية الناشئة في المرحلة الأولية، وتقدم برنامجا مكثفا لمدة 3 أشهر مع عدم تملك أي نسبة في الشركات المشاركة، بهدف تسريع نموهم وتوسعهم داخل المملكة .

وينتهي التقديم في البرنامج 31 يناير الحالي فيما بدأ التقديم من 5 ديسمبر 2023.

وتأسست مسرعة مسك في 2019 بهدف تقديم الدعم للشركات الناشئة التقنية في مراحلها الأولى على الصعيدين المحلي والعالمي، وجعل السعودية أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاضنة لنمو وعمل الشركات الناشئة.

ومنذ 2019 دعمت مسرعة مسك 153 شركات ناشئة في 8 مجموعات.

وفي النسخة التاسعة ستشارك 20 شركة ناشئة مؤهلة في برنامج يمتد لـ12 أسبوعا يجمع بين الجلسات الشخصية والافتراضية.

ويوفر البرنامج للشركات الناشئة الإرشاد والموارد والأدوات اللازمة لتسريع نموها وتوسعها في السعودية.

مسرعة مسك