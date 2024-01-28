شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: نؤكد على أولوية وقف القتال في غزة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على أولوية وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، أن المملكة تحرص على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة.

ولفت إلى الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مشدداً على رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.