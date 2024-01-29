انت الان تتابع زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الساحل الشرقي لتايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2024, 9:17 مساءً

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر تايوان أمس الأحد. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 47 كيلومتراً جنوب غربي مدينة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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