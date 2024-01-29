شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة منطقة تبوك ترفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة المرورية داخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت أمانة منطقة تبوك بمجموعة من الأعمال لرفع كفاءة الطرق وتحرير الحركة المرورية وتسهيلها داخل مدينة تبوك، وذلك من خلال قيامها بتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسة وإعادة تأهيلها.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة المهندس عبدالمجيد السراح بأن أعمال التطوير التي قامت بها الأمانة شملت إزالة عددٍ من الميادين وإلغاء إشارات، وإنشاء مناطق دوران وتركيب قواطع مضيئة، نتج عنها توسعة الطرق وإضافة حارات مرورية جديدة وممرات مشاة ومسطحات خضراء.

وأشار إلى رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة المرورية تضمن تأهيل 113 مطبًا صناعيًا قائمًا لمرافق تعليمية وصحية وحدائق وتقاطعات، وإزالة 198 مطبًا عشوائيًا، ودهان 181 مطبًا صناعيًا، وتركيب 199 لوحة إرشادية، وعمل دهانات حرارية للإسفلت بطول 7080 مترًا، بالإضافة إلى تركيب 1649 قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط)، وأعمال صيانة إسفلتية تجاوزت 36226 مترًا طوليًا.

وأشار إلى أن هذه الأعمال جاءت ضمن خطة عمل متكاملة ووفق برنامج زمني محدد، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في لجنة السلامة المروية.