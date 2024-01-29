شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.ويبدأ هبوب الأتربة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء ومرات، الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى 6 مساء.بينما تبدأ على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.