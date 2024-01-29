شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
ويبدأ هبوب الأتربة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء ومرات، الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى 6 مساء.
بينما تبدأ على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
ويبدأ هبوب الأتربة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء ومرات، الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى 6 مساء.
بينما تبدأ على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0
للتفاصيل https://t.co/Y2hoXQDXLX #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9Ru1qL3nZj— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 28, 2024
للتفاصيل https://t.co/Y2hoXQDXLX #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9Ru1qL3nZj