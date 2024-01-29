شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: 100 ألف ريال غرامة الإيذاء الجسدي والنفسي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المستشار القانوني فيصل الميموني ، إن نظام حماية الطفل ينص على عقوبة الإيذاء الجسدي والنفسي على الطفل التي تصل إلى السجن لمدة عامين و100 ألف ريال ، أو بكليهما

وأضاف خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» ، أن هذه العقوبة تتضاعف في حالات محددة ، وفي حالات المعاودة .

وأوضح أن نظام الحماية من الإيذاء ينص على عقوبة من يقوم بإيذاء الطفل أو المرأة أو من له مسؤولية عليه فهو مهدد بالسجن وغرامة مالية كبيرة .

كما لفت إلى أن من لا يبلغ عن الجريمة يعد شريكاً وتقع عليه العقوبة إن كان قاصدًا التكتم والإيذاء .