شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "أبحاث الزراعة المستدامة": إستراتيجية التقنية الحيوية ستعزز ريادة المملكة في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز إنتاجية المحاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير، أهمية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.وبين أنها ستسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في قطاع التقنيات الحيوية واستخدامها لأغراض التنمية المستدامة والصحة والبيئة والأمن الغذائي.أشار الدكتور الصقير، إلى دور مركز استدامة في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الرائدة، حيث يعمل الباحثون في المركز على الاستفادة من المحفزات الحيوية لتعزيز نمو وإنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.كما يطوع الخبراء والباحثون في المركز تقنيات الإكثار النسيجي والبصمة الوراثية لإكثار المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية وتحديد الصفات الوراثية لتلك المحاصيل.ويقوم الباحثون في المركز بدراسات على استخدام التقنية الحيوية في معالجة وتدوير المتبقيات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمخصبات الحيوية. ويستقطب المركز الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التقنية الحيوية، مع توفير بنية تحتية من المعامل ومختبرات التقنية الحيوية والأجهزة الحديثة التي تمكن المركز من الإسهام في التنمية الزراعية في المملكة.