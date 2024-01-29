انت الان تتابع ما حقيقة إيقاف رحلات العمرة في مصر بسبب أزمة النقد الأجنبي والتحديات الاقتصادية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 5:31 صباحاً

تداولت تقارير على نطاق واسع في وسائل إعلام وحسابات مصرية على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تشير إلى تعليق شركات السياحة في مصر رحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل، نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وندرة النقد الأجنبي. وفي ردّها على تلك الأنباء، نفت وزارة السياحة والآثار المصرية تعليق رحلات العمرة، وأكّدت عدم صحة تلك الشائعات المتداولة. وشدّدت الوزارة على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكلٍ طبيعي وفقًا للمواعيد المحددة، وتقديم خدماتها للراغبين في السفر إلى السعودية لأداء العمرة. كما حذّرت المواطنين المصريين من تصديق تلك الأخبار المضللة وشدّدت على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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