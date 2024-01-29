انت الان تتابع السودان.. مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجوم بمنطقة أبيي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 5:36 صباحاً

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قُتلوا في هجومٍ على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان. وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مسؤول محلي، أن "مسلحين هاجموا منطقة أبيي؛ ما أسفر عن مقتل 52 شخصاً، بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإصابة 64 آخرين". وبحسب الوكالة، فإن "المهاجمين كانوا شباناً من إحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة"، مشيرة إلى أن "أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى". وأضافت الوكالة أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا" أكّدت "مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام وقالت إنها صدّت الهجوم". يُذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة في أبيي.

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