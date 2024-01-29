لا ينتهي يومك من دونه.. "الصحة": كل خطوة تمشيها تنعكس على صحتك

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #امش30، دعت وزارة الصحة إلى أهمية تذكُّر وتذكير الآخرين بتأثير المشي على صحة الفرد العامة وقدرته على إحداث تغييرات إيجابية.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، تقول: "كل خطوة تمشيها تنعكس على صحتك، لا ينتهي يومك من دون مشي".

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