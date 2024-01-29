أمير الكويت يزور المملكة غداً

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محمد بن مسعود - الدمام - يصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ غداً الثلاثاء، إلى المملكة في زيارة دولة، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة الانباء الكويتية.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ قد أصدر أخيراً أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد، ويستمر العمل بالإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

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