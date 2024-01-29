صعود أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 6:46 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، واحداً بالمئة، بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية في البحر الأحمر. يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح عديدٍ من المصافي، بعد تعرُّضها لهجمات بطائرات مسيّرة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 84.38 دولار للبرميل، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً، إلى 78.79 دولار للبرميل.

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