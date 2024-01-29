انت الان تتابع "إكس" تحجب البحث باسم ممثلة هوليودية شهيرة.. والسبب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أكدت مصادر داخل منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "إكس" (تويتر سابقًا)، حجبها عمليات البحث باسم الممثلة الهوليودية الشهيرة، تايلور سويفت.

وأرجع رئيس العمليات التجارية في "إكس" جور بيناروش، هذا الحجب، بسبب "إعطاء الأولوية للسلامة"؛ وفقًا لما قاله من تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقال "بيناروش": إن عمليات الحجب جاءت بعد البدء في تداول صور إباحية تم تزييفها عبر تقنية "التزييف العميق" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتابع المسؤول في "إكس": "هذا مجرد إجراء مؤقت، وتم تنفيذه بقدر كبير من الحذر، لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذه القضية".

وقد أثار تعامل "إكس" مع المشكلة منذ البداية، انتقادات بأنها كانت بطيئة في الحد من انتشار الصور الجنسية الصريحة غير التوافقية.

وبعد أن انتشرت الصور يوم الأربعاء، أخذ معجبو سويفت الأمور على عاتقهم للحد من ظهورها وإزالتها، وأبلغوا بشكل جماعي عن الحسابات التي شاركت الصور، وأغرقوا علامات التصنيف المتعلقة بالمغنية، بمحتوى إيجابي؛ حسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" في وقت سابق.

وتم تعليق العديد من الحسابات المخالفة في وقت لاحق، ولكن ليس قبل أن تتم رؤيتها في بعض الحالات ملايين المرات، خاصة وأن أحد المنشورات تلك تم مشاهدته أكثر من 45 مليون مرة.

وقالت "إكس" في بيان آخر: "يُحظر تمامًا نشر صور العري غير الرضائي على المنصة، ولدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه مثل هذا المحتوى".