انت الان تتابع بعد فيديو الشاي.. "الغذاء والدواء" نتابع بدقة المنتجات المتداولة بالسوق للتحقّق من مأمونيتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 6:49 صباحاً

أكّدت هيئة الغذاء والدواء أنها تقوم بمتابعة المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، وسحب عيّنات وتحليلها للتأكّد من مطابقتها للمواصفات واللوائح. وأضافت الهيئة رداً على مقطع فيديو حول احتواء أكياس الشاي على كائنات دقيقة ومكونات غير صحية، أنها تقوم بإصدار العقوبات في حق المخالفين وسحب المنتجات المخالفة في حينها. ونصحت الهيئة في ردّها على أحد المتابعين في حسابها على إكس، بالإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسبّبت في حدوث أعراضٍ جانبية للمستهلك.

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