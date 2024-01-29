انت الان تتابع كيف تحافظ على القيمة الغذائية للفيتامينات أثناء الطهي؟.. 4 طرق يبرزها "القصيم الصحي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 6:58 صباحاً

نصح تجمع القصيم الصحي بأهمية اتباع عدد من الإرشادات للحفاظ على القيمة الغذائية للفيتامينات خلال الطهي عبر 4 خطوات. وأضاف في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أنه يُفضل طهو الخضراوات على البخار، وفي حالة السلق تُستخدم كميات قليلة من الماء، وتجنب تقطيع الخضراوات والفواكه أو تقطيعها قطعًا كبيرة جدًّا عند اللزوم. وتابع أن من الضروري تجنب إعادة تسخين الأطعمة باستمرار، واستخدام الماء الذي يتم طهي الخضار فيه لصنع الحساء.

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