العصيمي: منتدى مستقبل العقار أكد متانة وقوة القطاع العقاري في المملكة

أشار أحمد بن محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات للتطوير العقاري"، إلى أن منتدى مستقبل العقار الذي استضافته الرياض مؤخرًا أكد قوة ومتانة القطاع العقاري في المملكة، وشكَّل فرصة مثالية للتواصل والتفاعل بين الشركات الوطنية والمستثمرين، كما ساهم في مناقشة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة، وطرح الأفكار الإبداعية لتطوير هذا القطاع ومخرجاته التي تنعكس على الاقتصاد السعودي بشكلٍ كبيرٍ، حيث يرتبط القطاع العقاري بالعديد من الصناعات مما يجعله محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ورافدًا هامًا من روافد التنمية الشاملة.