انت الان تتابع نهاية أسبوع ثلجية.. "الجهني": فرص "الزائر الأبيض" تتحسّن بهذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الخبير المناخي، العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني؛ إنه لا يستبعد هطول الثلوج على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك، مشيراً إلى نهاية أسبوع ثلجية.

وأوضح "الجهني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بحسب تحديث النموذج الأوروبي تتحسّن فرص هطول الثلوج -الزائر الأبيض- خاصة من مساء الأربعاء حتى الجمعة.

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