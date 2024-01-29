"الأرصاد" استمرار التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكة حتى الجمعة القادمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 7:55 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من استمرار التقلبات الجوية على أجواء المملكة من غد الثلاثاء حتى الجمعة المقبل، في حالة تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط الثلوج. وتشمل الحالة أمطارًا خفيفة في عسير ومكة المكرمة وتبوك والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، وخفيفة إلى متوسطة بجازان والباحة والحدود الشمالية والجوف، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. وفي الرياض وحائل والقصيم تشهد الأجواء رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتتسبب في تدني الرؤية من الأربعاء حتى الجمعة.

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