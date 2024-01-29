انت الان تتابع لا للهلوسة وكفى 4 أكواب قهوة يوميًّا.. "صحة جدة": 6 أعراض لزيادة جرعة الكافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 8:05 صباحاً

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن أعراض زيادة جرعة الكافيين يصل تأثيرها إلى القلب؛ مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن تتجاوز جرعة الكافيين 4 أكواب قهوة يوميًّا. وأبرزت "صحة جدة"، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، 6 أعراض لزيادة جرعة الكافيين، والتي ضمت "الأرق والغثيان"، و"صعوبة التنفس"، و"تسارع نبضات القلب". واستكملت المديرية أعراض زيادة جرعة الكافيين، وأشارت إلى "الصداع وآلام الصدر"، و"الهلوسة"، و"فقدان التحكم بالعضلات".

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