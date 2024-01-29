بتهمة التجسُّس لمصلحة إسرائيل.. إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت إيران حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص اُتهموا بالعمل لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، من أجل التخطيط لشن هجوم على منشأة عسكرية، بحسبما أوردته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.

وأضافت الوكالة، وفق ما نقلته اليوم "الألمانية"، أن المجموعة تلقت تدريباً في الخارج على أيدي الموساد الإسرائيلي، ودخلت إيران عبر كردستان العراق، وخططت لقصف موقع وزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الإثنين، وتم رفض استئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحق الأربعة.

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