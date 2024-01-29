شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية" تحدد غرامة صيد الظبي الإدمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد المركز الوطني للحياة الفطرية غرامة صيد الظبي الإدمي المهدد بالانقراض.

وقال إن غرامة صيد هذا النوع من الظباء تبلغ 35 ألف ريال.

وسرد حساب الحياة الفطرية على "إكس"، معلومات هامة عن الظبي الإدمي، إذ ذكر أن لونه يميل إلى البني

الداكن مما يساعده على

التخفي، وتوجد خطوط بنية

على امتداد الوجه وخط بني

داكن على الخاصرة يفصل

لون الظهر عن لون البطن

.



وأوضح لأن الامتداد الطبيعي لظبي الإدمي يغطي غرب المملكة في المناطق الصحراوية والأراضي المنبسطة الحصوية والمنحدرة والسهول الساحلية.

ويتغذى الظبي الإدمي على الأعشاب وأوراق الأشجار والشجيرات ، وتصل فترة إناث هذا الحيوان 6 أشهر.