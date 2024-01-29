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السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمطار الرياض

الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف)، الجوف(القريات)، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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