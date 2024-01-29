السعودية | الحياة الفطرية: غرامة صيد ظبي الإدمي تصل إلى 35 ألف ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الخليج 365_الرياض

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن “ظبي الإدمي”، أحد أنواع الظباء المعرّضة للتهديد بالانقراض في المملكة، والتي يعمل #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية على إكثارها وإعادة توطينها، تبلغ غرامة صيده 35 ألف ريال.

وأكّد المركز، أن الإدمي يتميز بلونه الذي يميل إلى البني الداكن مما يساعده على التخفي وتوجد خطوط بنية على امتداد الوجه وخط بني داكن على الخاصرة يفصل لون الظهر عن لون البطن.

وأضاف عبر حسابه على “إكس”، أن “الإدمي” معرّض للتهديد بالانقراض ويتغذى على الأعشاب وأوراق الشجر والشجيرات، وفترة حمله 6 أشهر.