"التجارة" تستدعي 552 مكيف سبليت "unionaire"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 552 مكيف سبليت unionaire"" 2023؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة للتحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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