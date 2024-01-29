شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتابع التداعيات الدولية حيال موظفي "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية إن المملكة تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشددت على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق فى تلك الادعاءات للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.





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