شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي، حملة رقابية على المنشآت الغذائية، تهدف لمتابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، وتعزيز السلامة الغذائية، وتوفير غذاء آمن وسليم للجميع، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

من جانبه ذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، بأن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة قامت ب 20 جولة رقابية ميدانية، نتج عنها، زيارة 143 منشأة صحية ومصادرة مواد غذائية بوزن 156 كجم مواد غذائية متنوعة، وذلك لظهور علامات التلف والفساد عليهم ولعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير اشعارات مخالفة بعدد 40 اشعار، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة. لائحة الغرامات

أشار إلى تنفيذ حملات على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة، والتي تأتي استكمالاً لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، حيث تم منع 15 بسطة للباعة الجائلين من الممارسة البيع بالطرق الرئيسية، وتطبيق النظام بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

وأضاف الحميداني، بأن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأكد تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات «940.