السعودية | تدشين “برنامج تمكين طموحات المرأة” في أكاديمية الطاقة والمياه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشَّن رئيس مجلس إدارة اكوا باور محمد أبو نيان أمس، برنامج “تمكين طموحات المرأة”، الذي تحتضنه أكاديمية الطاقة والمياه، ويعمل على تأهيل المرأة في المملكة في مجالات الطاقة والمياه وغيرها، واستدامة بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية في خدمة قطاعات الصناعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان، أن البرنامج يعُد انعكاسًا للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الطاقة والمياه، الذي حقق للمملكة قفزات عالية في السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت الدولة تواكب أكثر دول العالم تطورًا في هذه المجالات، مشيرًا إلى سعي الأكاديمية لمواكبة ذلك التحول نحو تحقيق متطلبات الرؤية المستقبلية 2030 بتقديم الخدمات التدريبية والتقنية التي تركز على أحدث طرق التدريب وأفضل بيئات التدريب والمناهج التطبيقية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس طارق بن محمد الشمراني، أن البرنامج يستهدف تمكين بنات الوطن في التخصصات الفنية والتقنية التي أسهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية، مشيرًا إلى أن البرنامج بدأ بتأهيل 57 فتاة في عدة مجالات للطاقة والمياه والصحة والسلامة المهنية؛ بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية ورعاية شركة اكوا باور الشريك الإستراتيجي للأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن شركة “اكوا باور” تعد من أكبر الشركات في مجال تحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر، ورائدة في مجال تحول الطاقة.