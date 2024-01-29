السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي وزير الداخلية الصومالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة مقديشو أمس، معالي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، وذلك خلال زيارة معاليه للصومال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها بما يعود بالنفع لصالح الفئات المتضررة والمحتاجة في الصومال.

وقدم وزير الداخلية الصومالي شكره الوافر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – ومركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود السعودية المبذولة لإغاثة الشعب الصومالي على الأصعدة كافة.